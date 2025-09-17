Отвод на съдии по случая с прокурорския син

Изпратено е запитване до ВКС

Двама съдии от Районния съд в Средец са си направили самоотвод по мярката за неотклонение на прокурорския син Николай Маджаров, заловен с 50 килограма марихуана. Тази сутрин Венета Стефанова и Никола Делиев са депозирали самоотводите си, аргументирайки се, че познават майката на задържания - апелативният прокурор Валентина Маджарова, която е родом от Средец, писа flagman.bg.

Отправено е искане към Върховния касационен съд (ВКС), който трябва да определи района на подсъдност за този случай. 72-часовият арест на 31-годишния прокурорски син изтича в четвъртък. Дотогава трябва да бъде ясно кой съд ще гледа мярката му за неотклонение.

Както “Труд news” писа, 31-годишният мъж бе заловен и обвинен за отглеждане в оранжерия марихуана в село Драка, община Средец.

Открити са около 50 кг “трева”, а задържаният първоначално бе прибран в ареста на Областната дирекция на МВР в Бургас. По разпореждане на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването бе възложено на Районна прокуратура-Варна, за да се гарантира ефективност, безпристрастност и безкомпромисност.