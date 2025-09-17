Украинец влезе в затвора за убийство на сънародник

Варненският апелативен съд намали наказанието му заради влошено здраве

Украинец ще лежи 6 години и половина в затвора за умишленото убийство на свой сънародник. Това постанови състав на Варненския апелативен съд, който намали наложеното на първа инстанция на 47-годишния Дмитро М. 10-годишно ефективно наказание заради влошеното му здравословно състояние.

Чужденецът извършил тежкото престъпление на 13 февруари 2023 г. в с. Езерово, където делял стая в общежитие с жертвата Артем З. Двамата се скарали и се сбили. При схватката Дмитро извадил нож и намушкал два пъти опонента си. Раненият бил откаран в болница, но издъхнал след 4 дни от възпалителни усложнения след коремна операция.

Въззивният съд разгледа допълнителни писмени доказателства и резултатите от възложена съдебно-медицинска експертиза на Дмитро, според която здравето му е в риск. При престоя в ареста няколко пъти мъжът бил отвеждан от Спешна помощ под конвой в лечебни заведения. Магистратите сметнаха, че това е изключително смекчаващо отговорността обстоятелство и затова намалиха наказанието му под предвидения от закона минимум от 10 години. Отчетоха още, че и жертвата е упражнила физическо насилие спрямо подсъдимия.

Решението вече е приведено в изпълнение.