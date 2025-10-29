Двама крадци отмъкнаха 80 овце от ферма

Изнасяли животните едно по едно в продължение на 5 месеца

Варненската районна прокуратура задържа за 72 часа двама криминално проявени мъже, привлечени към наказателна отговорност за кражба на 80 овце от порода „Аваси“ от ферма в с. Белоградец.

За 5 месеца - от юни до октомври тази година, съучастниците успели да задигнат едно по едно 40 агнета, 39 женски овце и един овен. Животните отвеждал 49-годишният пастир Г.С., а 62-годишният Б.О. и други неизвестни към момента лица му помагали. Така групата се сдобила с цяло стадо, преди да бъде заловена след сигнал от собствениците на овцефермата, които се усетили, че животните им намаляват. По техни данни щетата е за над 50 000 лв.

По-възрастният обвиняем е извършил престъплението в условията на опасен рецидив, тъй като е излежавал ефективна присъда до октомври 2020 г., посочват от прокуратурата. Предстои оттам да внесат в съда искане двамата крадци да бъдат задържани под стража.