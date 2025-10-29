Жестоко убийство на жена потресе шуменско село

Жестоко убийство в село Студеница, Шуменско. 80-годишната жена е открита мъртва от своя внук, след като съседи съобщили за скандал в семейната къща. По случая е задържан 57-годишният син на жертвата.

Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин.

Разследващите и съдебен лекар са извършили оглед, по време на който е установено, че починалата е с множество нанесени удари с твърд предмет в областта на главата и тялото, съобщи Нова ТВ.

Синът на жертвата е живеел с нея от известно време.

Мъжът е направил частични самопризнания. Споделил, че ѝ нанесъл побой след възникнал скандал, без да уточнени деня, в който това се е случило.

При извършените процесуално-следствени действия полицейските служители са иззели веществени доказателства, сред които дрехи и твърди предмети, с които е извършено убийството.