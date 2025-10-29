Обявен за издирване холандец е прегазеният от влака Варна-София

Още по темата: Мъж на около 40 години бе прегазен от бързия влак Варна-София 29.10.2025 10:16

Прегазеният днес сутринта, 29 октомври, от бързия влак Варна-София мъж е 32-годишен нидерландец, съобщиха от ОДМВР-Варна.

На 27 октомври близки на чужденеца го обявили за издирване, тъй като нямали контакт с него и се притеснявали за психичното му състояние, предаде кореспондентът на "Труд news" в морската столица.

Според очевидци мъжът явно е искал да се самоубие. Той излязъл на релсите и не помръднал, въпреки че машинистът на влака подал звуков сигнал, щом го видял.

Трагедията се разигра малко след 8 часа сутринта близо до Варна, откъдето композицията потеглила по график в 7:55 часа.

Образуваното по случая досъдебно ще установява причините за фаталния инцидент.