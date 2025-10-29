Правосъдният министър организира подбор за нов европейски прокурор от България

Специална комисия трябва да излъчи три кандидатури

Правителството възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде комисия, която да избере новия европейски прокурор на България. Номинирани могат да бъдат действащи прокурори, съдии или следователи.

Освен това те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела.

Според днешното решение на Министерския съвет, комисията по подбора ще бъде от седем членове: двама представители на Министерството на правосъдието (единият от които - ръководител), двама представители на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, двама представители на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и един представител на Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ (Катедра „Наказателноправни науки“). Подборът ще премине през два етапа - проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представените документи и публично изслушване на допуснатите кандидати.

След приключването на подбора министърът на правосъдието ще внесе за одобрение от Министерския съвет излъчените от комисията номинации.

Европейската прокуратура започна работата си на 1 юни 2021 г., в момента в нея участват 24 държави членки, всяка от които с по един европейски прокурор. ЕРРО се ръководи от европейския главен прокурор - в момента Лаура Кьовеши. Европейските прокурори упражняват надзор върху разследванията и наказателните преследвания и заедно с европейския главен прокурор сформират колегията на ЕРРО. Те се назначават с мандат от шест години, който не подлежи на подновяване. В края на този период Съветът на ЕС може да реши да удължи мандата им най-много с три години.