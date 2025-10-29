Осъдиха кмета на Дупница за закана към полицай

Кметът на Дупница Първан Дангов бе признат за виновен за отправяне на закана към началника на РПУ- Дупница гл. инспектор Йордан Зарев.
Той бе осъден на 3 месеца условно с 3 години изпитателен срок и 500 лв. глоба по повдигнатото обвинение на РУ- Дупница.
Ето и цялото съобщение на държавното обвинение:
Подсъдимият П.Д. – кмет на Община Дупница, предаден на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 144, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.
На 15.03.2024 г. подсъдимият се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление на МВР в гр. Дупница - Й.З.
С агресивен тон той изразил възмущението във връзка с изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница.
Й.З. обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор.
В отговор на това П.Д. се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице Й.З. по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки.
Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването и притеснения за семейството му.
В следващите дни здравословното състояние на пострадалия Й.З. се влошило, поради което той потърсил медицинска помощ.
По случая било образувано досъдебно производство.
Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок.
Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред въззивен съд.