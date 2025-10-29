Решетки за скандалджия, ранил полицай във Варна

Обвинен е и в закана за убийство на друг униформен

Агресивен мъж, счупил ръката на полицай, е привлечен към наказателна отговорност и е зад решетките за 72 часа, като предстои в съда да бъде внесено искане за задържането му под стража, съобщиха от Варненската окръжна прокуратура.

49-годишният арестант е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на полицай и отправяне на закана за убийство спрямо негов колега.

Двете деяния той извършил вечерта на 27 октомври в къщата си в с. Гроздьово. Вдигнал лют домашен скандал, а когато на адреса по сигнал пристигнал полицейски екип, мъжът насочил агресията си към униформените. Заплашил единия, че ще го убие. После грабнал брадва и ударил другия, като му счупил пръстите на ръката. Въпреки това служителите на реда успели да го усмирят и арестуват.

За престъпленията обвиняемият може да бъде наказан с до 6 г. затвор.