20 г. затвор за мъж, убил жена по особено мъчителен начин на гара "Подуене"

По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) е признат за виновен Л. П. за извършено от него престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 54, ал. 1 НК, като му е наложено наказание 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване.

Разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП. Обвинителният акт е внесен в съда на 02.09.2022 г.

С присъда от 30.05.2023 г. Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия Л.П. за виновен в това, че на 25.11.2021 г., за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., в гр. София, бившата „Гара разпределителна – Подуяне“, умишлено умъртвил М. Д., като ѝ нанесъл множество наслагващи се удари с ръце, крака и други твърди предмети в областта на главата и тялото, с които ѝ причинил тежка закрита черепно-мозъчна травма, гръдна, коремна и опорно-двигателна травми и други увреждания, като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитата.

Всяко едно от уврежданията по главата, тялото и крайниците е било съпроводено с усещане за много силна болка, смъртта е настъпвала постепенно и пострадалата е била в състояние емоционално да преработва и осъзнава случващото се.

Броят и характерът на нанесените телесни увреждания сочат за изключително ожесточение и садизъм, които обуславят фактора особена жестокост.

СГС наложи на Л. П. наказание 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване.

Първоинстанционната присъда е потвърдена от Софийски апелативен съд (САС) с Решение от 16.02.2024 г.

С решение от 09.10.2025 г. Върховен касационен съд (ВКС) остави в сила решението на САС.

Решението на ВКС е окончателно.

СГП незабавно предприе действия за изпълнение на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 20 години, което към настоящия момент се изтърпява.