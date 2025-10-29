Задържаха трима за имотна измама във Варненско

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Варненската районна прокуратура

Трима мъже са задържани за неправомерно придобиване на недвижим имот във варненското с. Близнаци, което е близо до морето и е атрактивно за български и чуждестранни купувачи. Измамниците са спипани след разследване на служители от „Икономическа полиция“, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

Мъжете са на възраст 42, 48 и 55 години, живеят в с. Житница, като двама от тях имат криминални регистрации. Тримата се снабдили с констативен нотариален акт след проведена процедура по обстоятелствена проверка, при която с фалшиви доказателства декларирали, че са владели дълго и добросъвестно имота.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Варненската районна прокуратура. От полицията обясниха, че обстоятелствената проверка е напълно законен способ за доказване на собственост, но често в ръцете на спекуланти се превръща в инструмент за лишаване на реалния собственик от имота му.