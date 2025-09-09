Сарафов даде нови указания за работа по дела за домашно насилие

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е издал заповед с указания за организация на работата на Прокуратурата на Република България по дела за домашно насилие. Целта е ефективна защита на пострадалите.

За това съобщи юристът и правозащитник д-р Благородна Макева в мрежата Линкедин.

„Приятно изненадана съм от новото Указание за организация на работата на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани във връзка с осъществено домашно насилие и при неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие“, пише бившата заместник-директорка на Главна дирекция "Национална Полиция”, която от години е взела домашното насилие като лична кауза.

Указанията, дадени от Борислав Сарафов, имат за цел да се създаде унифициран механизъм за своевременна реакция при осъществено домашно насилие, при неизпълнение на заповед за домашно насилие, както и ефективна защита на пострадалите.

„Голяма част от препоръките за ефективно разследване и защита на пострадалия в процеса, които аз отправям често, вкл. и в писмените си становища до различни институции, с радост откривам, че са намерили място в настоящото указание. Още по-приятно изненадана съм, че и сега има раздел, който е посветен на организационните мерки и те са точно такива, каквито се надявах да бъдат“, пише още д-р Макева.