Австриец, молдовец и българка се удавиха в морето

Три трагични инцидента с удавени туристи бяха регистрирани в почивните дни по Южното Черноморие, съобщиха ОДМВР-Бургас, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

На 5 септември около 07:00 ч., в морето в района на „Боруна“ под Морската градина в Царево е било открито тялото на 23-годишен австрийски турист, пристигнал у нас на 1 септември и отседнал в града.

В същия ден, около 10:20 ч., в района на централния плаж пред хотел „Синя перла“ в Несебър, близо до спасителен пост №6, се е удавил 63-годишен турист от Молдова, пристигнал в България на 3 септември.

Последният инцидент от черната серия през почивните дни е в Созопол.

На 7 септември около 13:00 ч. край плаж „Градина – юг“, до заведение „Ел Виенто“, се е удавила 64-годишна жена от Ямбол.