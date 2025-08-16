Голям пожар пламна край Българово, евакуират части от населеното място

Голям пожар избухна край Българово. Заради силния вятър, огънят настъпва към вилната зона на населеното място.

6 вили в българовското село Лозницата горят. 6 екипа на пожарната са на терен, каза за БНР Бургас старши комисар Николай Николаев, директор на Регионалната служба “„Пожарна безопасност и защита на населението“, пътувайки към мястото на пожара. По думите му огънят е тръгнал от вилите. Има опасност той да се прехвърли и към град Българово, поясни ст. комисар Николаев.

Заради пожара, кметът на община Бургас задейства системата BG-Alert и е съобщено, че е необходима незававна евакуация на живущите в посока на юг от града.