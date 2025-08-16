Доктор Делян Георгиев за д-р Иса Али, който загина в мелето с автобус и кола: Избягал от жестокостта на режима и войната в Сирия, той спасяваше човешки животи в България

"С тъга разбрах, че загиналият в зверската катастрофа на бул. ”Константин Величков” е д-р Иса Али, с когото работихме заедно в ЦСМП (Центъра на спешна медицинска помощ) – София", това написа в профила си във Фейсбук кметът на столичната община "Изгрев" доктор Делян Георгиев.



"Избягал от жестокостта на режима и войната в Сирия, д-р Али спасяваше човешки животи в България, работеше всеотдайно и с желание най-хуманната професия и обичаше да казва, че тук е втората му родина. Родина, в която ще остане завинаги…", посочи още Георгиев.

"Войната по пътищата трябва да бъде спряна! Безотговорността и арогантността да получат заслужено и тежко наказание", добави кметът.



"Сбогом, колега!", с тези думи завърши поста лекарят.