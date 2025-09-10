В неделя тръгва движението по цялата магистрала "Европа"

В неделя ще пуснем движението по цялата магистрала "Европа", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Строителството на пътища беше прекратено или сведено до минимум през последните години и една от основните ни задачи е строителството на магистрали. Затова сме стартирали ударно строежа на магистрала "Хемус". До края на месеца там ще бъде пуснат в експлоатация участъкът "Боаза" - пътен възел "Дерманци", каза той.

Разпоредил съм на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) до 1 ноември да направи пълна инвентаризация за пътната мрежа в страната и да види къде има остарели пътни знаци, съобщи министърът. На пътна мрежа от 20 000 километра има над 50 000 знака, съобщиха от АПИ.

По участъците, където се мери средна скорост, се отчита най-високата допустима и ако някъде има ограничения, те не се вземат предвид, каза Иван Иванов.

През август при проверка министърът съобщи, че АМ "Европа" ще бъде пусната до средата на септември. Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

"Всички институции за решаване на водната криза в Плевен работят в синхрон и мерките, поне краткосрочните, ще дадат резултат в рамките на седмица или десет дни", каза Иванов.

Проблемът с водата ескалира в най-голяма степен в Ловеч и Плевен, където има режим не за първа година, каза Николай Нанков, председател на комисията.

Плевен е един от лошите примери за това, че дълго време топката се прехвърля. През годините е могло да се направи много, което сега се прави за няколко месеца, напрягайки целия държавен ресурс, посочи Иванов.

Първият нов сондаж за нови водоизточници за Плевен е готов и пробите от водата са изпратени за анализ. В следващите дни ще има резултат от още два сондажа, като очакваме от тях да има дебит до 150 литра в секунда. Ще бъдат дадени хидрофори на някои училища в Плевен, за да има там вода за битови нужди. Вече са ремонтирани 400 метра водопровод в града, предстои подмяна на още 1100 метра от ВиК мрежата, каза министърът.

По думите му основната причина за липсата на вода в града са високите загуби по мрежата. Целият водопровод "Черни Осъм" е обследван и загубите по него са 80 литра в секунда при дебит от 850 литра в секунда. Предстои ремонт на водопровода, но той минава през частни имоти, което бави процеса. Зонирането на водопроводната система на Плевен вече е направено. Хидравликата на ВиК системата обаче може да се провери само когато има добро налягане, обясни Иванов.

В момента няма гравитачно решение за водоснабдяването на Плевен. Строежът на язовир "Черни Осъм" ще бъде поставен на обществено обсъждане, за да се види кое решение е с най-голяма полза за обществото, каза Иван Иванов. Има модерни технологии, които да позволят изграждането на язовира в рамките на 3-4 години. Скоро ще пуснем язовир "Луда Яна", изграден с нови технологични решения, добави той.

Министърът призова общините да се откажат от някои проекти и да насочат към изграждане и ремонт на ВиК мрежи. Проблемите с водата се дължат на климатичните промени, липсата на валежи и амортизираната водопроводна мрежа, каза той.

