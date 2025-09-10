Леопардчето Виктория е най-новото попълнение във варненския зоопарк

Бебето още суче, но вече се разхожда с майка си

Женско леопардче, родено на 25 юли, е най-новото попълнение във варненския зоопарк. Бебето все още се храни само с кърма, но вече се разхожда с майка си Киара и може да бъде видяно от посетителите. То е кръстено Виктория на името на балчишки хотел, чиито собственици го осиновиха и ще му плащат месечна издръжка.

Виктория е четвъртата рожба на 12-годишната Киара и 13-годишния Амир. Семейството африкански леопарди обитават варненския зоопаркт от 2022 г., след като бяха предоставени от частен зоопарк в Словения. Амир е черен, а Киара е със стандартна окраска, която наследиха Виктория и с година по-голямата й сестра Марго. Двойката има още две мъжки леопардчета, едно от които е черно като баща си.

Всички те са собственост на словенския зоопарк, затова след отбиването си се разпределят в посочени подходящи центрове другаде по света, обясни ветеринарният лекар на зоопарка д-р Михаил Василев.

Според него интересът на посетителите към дивите котки е изключително голям, защото са интелигентни, елегантни, пъргави, обичат да играят и преодоляват без затруднение високите препятствия в създаденото специално за тях местообитание в парка.