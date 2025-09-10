Бургас става център на световната наука

Бургас ще се превърне в център на световната наука от 11 до 13 септември, когато Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще посрещне 16-тата Международна конференция FQAS 2025 – Flexible Query Answering Systems. Това е един от най-престижните научни форуми в света, където се събират световноизвестни учени и изследователи от пет континента, за да представят най-новите си постижения в областта на изкуствения интелект, интелигентните системи и анализа на данни.

В рамките на конференцията ще бъдат обсъждани ключови теми, които определят бъдещето на технологиите като гъвкави системи за търсене и достъп до информация, изкуствен интелект и големи езикови модели (LLMs), обясними и надеждни AI системи, обработка на естествен език и Retrieval-Augmented Generation (RAG), интелигентни методи за вземане на решения в условия на несигурност.