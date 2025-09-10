На тротинетка – вече само с каска и навършени 16 години

Столичната община и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) започнаха информационна кампания за промените в Закона за движение по пътищата.

Те влязоха в сила от 7 септември и засягат пешеходците, водачите на моторни превозни средства, индивидуални електрически превозни средства и велосипедистите.

В рамките на кампанията доброволци информират велосипедистите и водачите на електрически превозни средства за приетите промени, както и за предвидените в Закона санкции за евентуални нарушения.

Кампанията ще продължи и в училищата, след като учениците се върнат в класните стаи.

Най-важната промяна е, че се въвежда минимална възраст за управление на електрическо превозно средство – 16 години. Освен това водачът задължително трябва да използва каска, независимо от възрастта. Заложената глоба за родител, настойник или попечител, който позволява на дете под 16 години да използва електрическо превозно средство по обществени пътища, е 500 лв.

След промените в Закона – от 7 февруари 2026 г. е предвидена и регистрация на индивидуалното електрическо превозно средство.