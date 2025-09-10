Минимум 5000 лв. за ремонт на стаята на ученика

Родителите теглят кредити

Минимум от 5 000 лева излиза ремонт и обзавеждането на стая за ученика у дома, казват родители в Пиринско. Те признават, че няма как да спестят такива пари от заплати и масово се теглят кредити. Най-много ремонти се правят от родителите на първолаците и тинейджърите. Досегашните детски бонбонени стаи вече трябва да се превърнат в ученически и ремонтите са неизбежни.

След осигуряване на парите, най-голям проблем е да намериш добри майстори, които да работят бързо и качествено.

Повечето работници от Пиринско работят на обекти в столицата или съседна Гърция и хората признават, че едва се уреждат с майстори.

Ученическата стая включва нова шпакловка и боядисване, нов под (ламинат или паркет), ремонт на тавана, както и изграждане на добро осветление.

Най-важни в обзавеждането са леглото и бюрото. Това струва около 2 хиляди лева, казват родители. Хубаво легло с матрак под 1200 лева трудно се намира. Бюрата варират от 100 до 700 лева, офис стола също тръгва от сто лева нагоре. Купува се задължително и компютър или лаптоп.

А ето и сметките на родителите за една ученическа стая - 1 500 - 2 000 лв. за боя, шпакловка, настилка; 2 000 - 3 000 лв. за мебели и обзавеждане; 500 - 1 000 лв. за осветление, щори и декорация.