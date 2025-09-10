Наредба задръсти ключови кръстовища във Варна

Съветници препоръчаха да се спре движението на коли в Морската градина

Шофьори ползват алеите в гробищен парк за безплатен паркинг

Наредба на МРРБ от 14 май доведе до изключване на десните секции на светофарите на седем оживени кръстовища във Варна и вече предизвика тапи по няколко от тях. Секциите не работят от два дни, в социалните мрежи шофьори масово негодуват, а темата влезе в дневния ред на комисията по обществен ред и безопасност на движението към местния парламент.

„Ако блендата на светофара е чиста, без нарисувани на нея стрелки, допълнителната секция е допустима. В тези случаи обаче не е така и на практика светофарите са незаконни. Увеличили сме времетраенето на зеления сигнал, за да компенсираме трафика, правим ежедневно наблюдение на тези кръстовища и те сочат, че най-сериозни задръствания се образуват на кръстовището на Червения площад и на това между бул.“ Цар Освободител“ и бул. „Христо Смирненски“ заради липсата на достатъчно платна“, обясни директорът на ТАСРУД Георги Киряков. Той допълни, че общинското предприятие събира документацията на всички 92 светофарни уредби в града, за да възложи нови проекти за регулиране на трафика.

Проблем има и в Централния гробищен парк, алармира шефът на „Обреди“ Тодор Генков. Според него след въвеждането на платено паркиране в близкия търговски център и на автогарата, масово шофьори си оставят с часове колите по алеите на гробищата. Затова поиска на входа им да се постави бариера и безплатен режим на паркиране за 1 час. Генков получи одобрение и на искане за премахване на 32 опасни изсъхнали дървета в парка.

Съветниците подкрепиха още предложение на общественичката и адвокат Мария Димитрова забранителните знаци за вход на коли в северната част на Морската градина - до Делфинариума и до зоопарка, да бъдат върнати в тон с Наредбата за обществения ред. Димитрова припомни, че край алеите има и паркинги, на един от които през 2019 г. фатално бе блъснато 3-годишно дете. Има такова решение на Върховния административен съд, то ще бъде подкрепено и от всички варненци, които не живеят в парка, коментираха съветници и изпратиха становището си в подкрепа на забраната за автомобилно движение до и.ф. кмет Павел Попов.

На заседанието стана ясно, че петима клошари от месец са се заселили в централния подлез до Катедралата. Единият спял в неработещия асансьор, а другите - върху кашони на пода. Работещи в обектите в подлеза , че бездомниците уринират вътре и положението е нетърпимо, казаха съветници. Ресорният зам.-кмет Илия Коев пое ангажимент до дни подлезът да бъде основно измит до края на тази седмица, а клошарите да бъдат поканени да се настанят в общинския приют. Насилствено не можем да ги откараме там, а тъй като нямат криминални регистрации, няма как да бъдат задържани, обясни Коев.