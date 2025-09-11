Доналд Тръмп оцеля при два опита за убийство и сега решително е начело на великата страна

Виждате водачът на MAGA( Make America Great Again), който извърши най-голямото политическо завръщане в историята на САЩ. Той издържа няколко войни против него - медийни, съдебни, разузнавателни, политически. Доналд Тръмп оцеля при два опита за убийство и сега решително е начело на великата страна. Въпреки гигантската война на медийните, политическите и съдебните неокомунисти.

През 2028 година на президентските избори най-вероятно ще се изправят Ванс и Рубио против Нюсъм и Шапиро. Втората двойка е най-добрата за левицата, защото Нюсъм, макар, че почти унищожи Калифорния, винаги ще бъде изборът на крайните левичари. На тях да им покажеш ........ тук изберете, каквото и да е, то ще бъде избрано.

Шапиро е популярен ляв губернатор на Пенсилвания, умерен, интелигентен и не чак такъв левичар. Последното може да бъде добре за левичарите. Двойката е най-доброто за левицата, но със сигурност ще бъдат смачкани от Ванс и Рубио. Причината: левицата губи, засега почти всичко, защото за нищо не става.

The Left is good for nothing. Ванс и Рубио ще управляват осем години, със сигурност.

Това значи: ужасен кошмар за неокомунистите/ политици, наблюдатели, социолози, журналисти, обикн неокомунисти/ от Западна, Източна Европа и цялата планета, които сега са заети да броят дните до края на управлението на Тръмп.

Не ги разбирам. Защото Тръмп ще им се види като агънце в сравнение с тези двамата. Неокомунистите изобщо не знаят как ще мечтаят за агънцето при Ванс и Рубио. Бъдещето е неясно, освен за тези, които се опитват да го видят.

*От Фейсбук