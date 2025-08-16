Уважаван доктор е загиналият в катастрофата, в която кола се вряза в автобус

Уважаван доктор е загиналият в тежката катастрофа в София, в която кола се вряза в автобус.

Става дума за доктор Иса Али от Сирия, съобщава във фейсбук профила си координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали.

"Доктор Иса Али от Сирия е убитият в терористичния акт с аудито и автобуса на градския транспорт в София през изминалата нощ. За боклуци, като шофьора на автомобила, трябва да се върне смъртното наказание. Аллах да се смили над доктор Иса и да му даде Дженнет!", написа той.

21-годишният Виктор Илиев се вряза с чуждо Ауди в автобус късно през нощта. Той е карал със 170 кв/ч в градски условия.

Още шестима души са ранени, като двама от тях са в тежко състояние.