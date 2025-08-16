Виктор, който се вряза в автобус в София, не изглеждал притеснен след катастрофата

Трима души продължават да се борят за живота си след тежката катастрофа между автобус на градския транспорт и лек автомобил в София. При инцидента загина един човек, а общо шестима пострадаха в различна степен.

Шофьорът на рейса, кондукторът и тримата приятели в колата бяха ранени. Водачът Виктор Илиев се отървал само със счупена ръка. Той беше задържан. Мъжът има още 6 глоби, натрупани за две седмици, откакто има книжка. Часове преди фаталната катастрофа отново е бил глобен от СДВР. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

От Софийската градска прокуратура вече повдигнаха обвинение срещу Илиев и го оставиха под стража за 72 часа. А в неделя се очаква държавното обвинение да поиска от съда да му бъде наложена и най-тежката мярка за неотклонение.

От транспортираните четирима души във ВМА, хоспитализирани остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. В "Пирогов" са двама пострадали, включително една пътничка в леката кола, която е с тежки наранявания, както и кондукторът.

"Чух страхотен трясък, както и сирени от полицейски коли. Шофьорът на автобуса беше в съзнание, шофьорът на колата беше в съзнание. Шофьорът на автобуса беше в абсолютен шок, докато момчето, което е карало колата, не изглеждаше да е толкова притеснено", обясни Катка Вълчева, която е станала неволен свидетел на катастрофата.