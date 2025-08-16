Цялото Кресненско дефиле отново е блокирано от дълги колони автомобили заради натоварения трафик към и от Гърция. В летните уикенди и почивни дни пътят през дефилето е постоянно претоварен. Шофьорите често чакат с часове, а алтернативите са малко. Единственият реален шанс за облекчаване на трафика е изграждането на обходния път на Кресна, пишат от Еконовини.
От граничните опашки към „четирите Шенгена“
До преди влизането на България в Шенген, най-голямото предизвикателство пред пътуващите към Гърция бяха километричните опашки на самата граница. Днес бариерите вече ги няма, но задръстванията не са изчезнали – просто са се преместили на други места по пътя. Вместо един Шенген, сега шофьорите срещат цели четири „Шенгена“ – критични точки по трасето, които се превръщат в новите тапи.
Първият е при пътен възел Симитли и разклона за Банско, където стар и неизползваем жп надлез стеснява движението. Съоръжението е опасно, но поради спорове за собственост от години не е премахнато.
Вторият е самото Кресненско дефиле – тесен и опасен участък, където пътуването често се превръща в часове чакане. Изграждането на автомагистрала през дефилето се отлага за след 2035 г. заради нови екологични процедури и споразумения между АПИ и зелени НПО.
Третият е в град Кресна. Там ограничението от 30 км/ч, множеството кръстовища и пешеходни пътеки водят до непрекъснати задръствания. Единственото реално решение в обозримо бъдеще е обходният път на града, който вече има одобрена екооценка и може да започне да се строи още това лято.
Четвъртият е след самата граница, в посока Кулата–София, при бензиностанциите на „Шел“ и „Лукойл“. Там пътят се стеснява в една лента и тапата често започва още от гръцка територия.
Единственият шанс – обходът на Кресна
Докато държавата не започне работа по решаването на тези четири „Шенгена“, пътуването към Гърция ще продължава да бъде бавно и опасно. Реалната надежда е обходният път на Кресна, който ще изведе транзитния трафик извън града и ще намали километричните опашки.
Новото трасе започва на 1 км преди Кресна в посока Кулата. Заобикаля града от изток – откъм Пирин, и се включва в наскоро (през 2023 г.) изграденото пътно кръстовище „Кресна“, където пътят се качва на магистралата към Кулата.
Има одобрена екологична оценка, подписани са договори с изпълнителите, осигурено е финансиране, влязъл е в сила Подробен устройствен план (ПУП), провеждат се отчуждителни процедури.