Цялото Кресненско дефиле отново е блокирано от дълги колони автомобили заради натоварения трафик към и от Гърция. В летните уикенди и почивни дни пътят през дефилето е постоянно претоварен. Шофьорите често чакат с часове, а алтернативите са малко. Единственият реален шанс за облекчаване на трафика е изграждането на обходния път на Кресна, пишат от Еконовини.

От граничните опашки към „четирите Шенгена“

До преди влизането на България в Шенген, най-голямото предизвикателство пред пътуващите към Гърция бяха километричните опашки на самата граница. Днес бариерите вече ги няма, но задръстванията не са изчезнали – просто са се преместили на други места по пътя. Вместо един Шенген, сега шофьорите срещат цели четири „Шенгена“ – критични точки по трасето, които се превръщат в новите тапи.

Първият е при пътен възел Симитли и разклона за Банско, където стар и неизползваем жп надлез стеснява движението. Съоръжението е опасно, но поради спорове за собственост от години не е премахнато.

Вторият е самото Кресненско дефиле – тесен и опасен участък, където пътуването често се превръща в часове чакане. Изграждането на автомагистрала през дефилето се отлага за след 2035 г. заради нови екологични процедури и споразумения между АПИ и зелени НПО.

Третият е в град Кресна. Там ограничението от 30 км/ч, множеството кръстовища и пешеходни пътеки водят до непрекъснати задръствания. Единственото реално решение в обозримо бъдеще е обходният път на града, който вече има одобрена екооценка и може да започне да се строи още това лято.

Четвъртият е след самата граница, в посока Кулата–София, при бензиностанциите на „Шел“ и „Лукойл“. Там пътят се стеснява в една лента и тапата често започва още от гръцка територия.

Единственият шанс – обходът на Кресна

Докато държавата не започне работа по решаването на тези четири „Шенгена“, пътуването към Гърция ще продължава да бъде бавно и опасно. Реалната надежда е обходният път на Кресна, който ще изведе транзитния трафик извън града и ще намали километричните опашки.

Новото трасе започва на 1 км преди Кресна в посока Кулата. Заобикаля града от изток – откъм Пирин, и се включва в наскоро (през 2023 г.) изграденото пътно кръстовище „Кресна“, където пътят се качва на магистралата към Кулата.

Дължина: 5,5 км

Платна: две, с проектна скорост 80 км/ч

Тунели: два – с дължина 630 м и 250 м

Мостове: четири, с обща дължина 1,2 км – трасето два пъти преминава над река Струма

Шумоизолация: над 750 м шумоизолиращи екрани

Паркинги: за 100 тира и автобуса

Търговски площи: предвидено пространство за изграждането им

Проектът е напълно подготвен за старт:

Има одобрена екологична оценка, подписани са договори с изпълнителите, осигурено е финансиране, влязъл е в сила Подробен устройствен план (ПУП), провеждат се отчуждителни процедури.