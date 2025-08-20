Собствениците на сгради, паметници на културата, могат да кандидатстват по Програма „Културно наследство“ на Столична община

До 30 септември Столичната община приема заявления за кандидатстване по Програма „Културно наследство“. С Програмата се подкрепя опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столична община като се подпомагат собствениците на сгради, недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Програмата подпомага подготовката на проекти за реставрация на сгради с културно значение.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат собственици на имоти – частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.

Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж. Координаторът и проектантите ще консултират и съгласуват етапите на проектиране със собствениците на сградите с цел постигане на оптимални резултати. Програма „Културно наследство“ на Столична община ще поеме и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството.

Кандидатите трябва да попълнят заявление за кандидатстване в съответствие с изискванията на Правилата за работа на Програмата, които можете да видите тук. Към заявлението за кандидатстване следва да бъдат приложени декларации за съгласие от всички собственици на сградата с нотариална заверка на подписите.

Досега по Програма „Културно наследство“ са одобрени и получили разрешение за строеж 8 сгради. Програмата стартира през 2019 г.

Заявленията се подават лично или чрез упълномощен представител, пощенска или куриерска услуга в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, адрес: гр. София – 1000, ул. „Сердика“ № 5, до 17:30 часа на 30 септември 2025 г.