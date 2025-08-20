Бъдещето на Украйна е в ЕС, заяви Росен Желязков пред Юлия Свириденко

България е сред най-силните и активни поддръжници на европейската интеграция на Украйна, основана на принципа на собствените заслуги. Готови сме да помогнем на Киев по европейския път, като споделим ценен опит в интеграционния процес. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на видеоконферентния му разговор с украинския премиер Юлия Свириденко, съобщават от правителствената информационна служба.

Премиерът Желязков приветства силната ангажираност на Украйна по отношение на ключовите реформи, свързани с ЕС, особено в контекста на настоящите геополитически предизвикателства за сигурността и продължаващата пълномащабна руска агресия. България твърдо вярва, че бъдещето на Украйна е в ЕС, европейската интеграция е гаранция за просперитет в целия регион, отбеляза министър-председателят. България подкрепя решението за отваряне на първи преговорен клъстер, подчерта Желязков и акцентира върху значението на украинския план за действие относно националните малцинства, като го счита за незаменим компонент за откриване на първата преговорна глава.

Росен Желязков потвърди неотменната подкрепа на България за Украйна в контекста на войната. "Приветстваме всички усилия, насочени към осигуряване на трайно решение, включително чрез твърдия ангажимент на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна", посочи той.

По думите му преговорите трябва да се основават на принципите на справедливост, суверенитет и гаранции за сигурност, като се гарантира, че мирът не е просто отсъствие на война, а основа за дългосрочната стабилност, сигурност и просперитет на Европа и Украйна.

Премиерът изтъкна също готовността на страната ни да се ангажира в процеса на следвоенно възстановяване, реконструкция и реформи в Украйна.