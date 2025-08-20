Проучване на "Мяра": Цените в последните седмици са се увеличили, смятат три четвърти от българите

Близо три четвърти от пълнолетните българи намират, че в последните седмици има увеличение на цените на стоките и услугите, показват данните от проучване на социологическа агенция „Мяра“.

„В последните няколко седмици усетих намаление на цените на стоките и услугите, които ползвам“, казват само 2% от пълнолетните българи,

17,3% от респондентите са отговорили, че не са усетили промяна, но цели 73,9% избират опцията „В последните няколко седмици усетих увеличение на цените на стоките и услугите, които ползвам“. Близо 7% не могат да преценят. Най-малък дял, едва 2%, заявяват, че цените са намалели.

Пожарите

В сезона на пожарите 63% от пълнолетните българи декларират положително отношение към работата на пожарната у нас. 21,2% са на обратната позиция. Останалите се колебаят. Това е осезаемо положителна картина на принципно доверие към огнеборците у нас.

Според болшинството анкетирани, институциите не правят максималното за преодоляване на пожарите. 57,3% са на това мнение. На противоположното са 31,9%, според които „Институциите в България по-скоро правят максимално възможното, въпреки че ситуацията явно е трудна“.

Сред основните фактори за ситуацията с пожарите в страната, 87,8% назовават човешката небрежност, 84,6% посочват умишлените палежи. Самата природа, например горещини, ветрове и т.н., са посочени от 68,3%, а 45,5% посочват като фактор недостатъчната грижа от страна на ресорните институции.

Външна политика

В контекста на руската война в Украйна българите продължават да приемат като най-близки сред международните фактори най-вече европейските страни.

Срещите на президента Тръмп с Путин, Зеленски и европейските лидери идват на фона на традиционно българско уважение по-скоро към европейските сили и колебливо отношение към Русия и САЩ. Този отдавна наблюдаван инстинкт на българите прави така, че Европейският съюз има положително отношение сред 64,9% от българите, а отрицателно – сред 21,3%, а Германия е на сходни позиции с 61,2% срещу 25,2%. Франция пък е с 54,1% положителни оценки и 28,9% отрицателни. Дори Великобритания, която напусна съюза, печели по-скоро положително отношение – с 51,3% позитивни оценки и 31,2% негативни. НАТО е на нива: 38,7% положително отношение и 41,9% отрицателно. САЩ и Русия имат съответно: 32,5% срещу 49,6% и 31,2% срещу 49,7%. Самата Украйна има положително отношение сред 24,7% от българите, а отрицателно – сред 55,1%.

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 31 юли и 8 август 2025 г. сред 801 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.