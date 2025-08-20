Нов инцидент с атракцион на морето: 16-годишно момче пострада след падане от банан, теглен от джет

16-годишен тийнейджър е паднал от надуваем банан, теглен от джет в "Слънчев бряг".

Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание, пише NOVA.

Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията. Инцидентът е станал около 15:30 ч.

В понеделник 8-годишно момче загина след падане от парашут над Южния плаж на Несебър. Трима души са задържани за случилото се. Това са капитанът на лодката, морякът, отговорен за обезопасяването на полета с парашут и управителят на водната база.

Детето е паднало от около 50 метра височина във водата. На парашута е било заедно с майка си.

Незабавно са предприети спасителни действия, но въпреки усилията на лекарите и екипите на плажа, животът на момчето не е успял да бъде спасен.