35-годишен се удави на Северния плаж в Приморско

Мъж на 35 години се удави на Северния плаж в Приморско, съобщиха от пресцентъра на полицията в Бургас за bTV. Инцидентът е станал малко след 17 часа днес.

Спасители са успели да извадят живи от морето жена и дете. Спасен е и още един мъж.

Преди няколко дни друга трагедия се случи на български плаж. Телата на изчезнали в бурното море край „Слънчев бряг“ 14-годишно момче и 35-годишен мъж, бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър.

Детето и мъжът са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влизат в морето, за да се освежат.

Четирима мъже от групата успяват да излязат на брега, но 14-годишният младеж и 35-годишният му роднина са завлечени от мъртвото вълнение.