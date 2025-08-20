Жегата умори 80 на сто от пъстървите у нас

Горещините убиват с тонове подрастващи рибки

Стопанствата очакват влошаване на ситуацията до месец или два

Рибари се оплакват от нулев улов във водоемите

Масовата смърт на студенолюбивата пъстърва в рибовъдните стопанства в страната придобива критични размери, алармира секторът. Заради високите температури и липсата на вода в реките и изворите смъртността на подрастващите риби в някои ферми достига 80%. Това каза пред „Труд news” д-р Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти, като уточни, че в част от стопанствата ежедневно отчитат между 1 и 3 тона загуби, като тези в района на Девин, където годишно добиват 700-800 тона пъстърва.

Д-р Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти

„Проблемът засяга стопанства в цялата страна – в Искърското дефиле, Стара планина, Златна Панега, Монтана и други. Рибата изпада в хипоксия заради липсата на кислород. При температури над 16 градуса на водата тя спира да се храни, а след достигане на 18–19 градуса започва масово да умира”, заяви специалистът с уточнението, че най-уязвими са подрастващите риби с тегло до 10–15 грама, които са предназначени за зарибяване и при нормални условия след година достигат консумативен размер от по около 350 гр.

„В люпилните, най-вече в Триград, смъртността достига 80%, а стопанствата, които отглеждат само зарибителен материал, понасят най-големите загуби. Подпочвените води са на изключително ниско ниво, а реките на места почти пресъхват, което поставя в риск не само дъговата, но и характерния за страната вид балканска пастърва”, каза д-р Господинов и информира, че заради силното затопляне на водата, вече има големи язовири, в които температурата е достигнала 24 градуса – причина за ежедневна завишена смъртност. Секторът определя ситуацията като форсмажорна и настоява държавата да предприеме спешни мерки чрез подпомагане от ДФ „Земеделие” по линия на de minimis, тъй като това е втора поредна година с такива загуби. Според д-р Господинов най-тежкият период предстои през септември и октомври, когато традиционно валежите са най-слаби и нивото на язовирите не се възстановява. Освен че производителите губят зарибителен материал за следващата година, те са поставени под натиск поради договорни отношения с големи търговски вериги и износители, при положение че около една трета от продукцията е предназначена за Западна Европа.

„Липсата на достатъчно количество суровина може да бъде частично компенсирано с внос, най-вероятно от Турция, но това няма да се отрази благоприятно на вътрешния пазар. Въпрос на пазарни отношения е цената да се повиши, възможен е по-евтин внос, но при всички случаи няма да е благоприатно за пазара. Това не е сензация, а факт - без вода не става”, категоричен бе председателят на Асоциацията на производителите на рибни продукти.

От рибарници предупреждават, че продължителният недостиг на вода и високите температури ще доведат до още по-големи загуби през есента, което ще се отрази на наличността на българска пастърва на пазара, ще повиши цените и ще засегне доходите на рибовъдите. Те призовават за спешно държавно съдействие за поддържане на минимално жизнеспособно производство и за гарантиране на устойчивостта на сектора, като подчертават, че рибата остава безопасна и висококачествена храна, но без достатъчно вода и правилни условия, производството не може да бъде стабилно поддържано.

На този фон от 12 август цените на билетите за любителски риболов бяха повишени почти двойно, а рибари от различни райони на страната се оплакват масово от нулев улов във водоемите.