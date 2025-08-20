Броят на пътните инциденти между автобуси на градския транспорт и автомобили в София е голям

Пътните инциденти между автобуси на градския транспорт и автомобили в София не са малко.



За периода 1 януари - 30 юни 2024 година - са станали общо 473 пътно транспортни произшествия с участие на автобуси от градския транспорт, като по вина на водач на автобус са 185 от тях.

За същия период на тази година инцидентите са намалени на 455, а по вина на водача те са 184. през 2024 години са пострадали 21 души.

За 2025 г. пострадалите са 18. По вина на водач на автобус за 2024 г са пострадали 7 души, а за 2025 - двама, съобщава БНТ.

През изминалата година няма нито един случай с участие на автобус завършил с фатален край, за тази година - случаят е 1, този от 15 август с участието на 21-годишния Виктор Илиев.