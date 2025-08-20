В битката за чистота: Планират повече правомощия на общинските еколози във Варна

Общинските еколози да получат повече правомощия за лов на нарушители, глобите за неправилно изхвърляне на отпадъци да се увеличат и да бъдат набелязани местата, където има нужда от допълнителни контейнери. Тези възможности за туширане на болния проблем с чистотата на Варна обсъдиха зам.-кметът Илия Коев и районните кметове. На заседанието стана ясно, че предстои среща между администрацията, ръководствата на Общинския съвет, „Пазари“ ЕАД и сметопочистващата фирма на дружеството заради редовното формиране на микросметища край пазар "Чаталджа". Боклуците се трупат от търговските обекти, а грозните картини предизвикват недоволството на клиенти и живеещи в района. Нужно е да бъдат ревизирани договорните задължения на всяка от страните, посочи Коев.

Той съобщи, че започва проверка на фирми за правилното изпълнение на компенсаторната програма за озеленяване на града. По думите му подновяването и поддръжката на зелената система е сред приоритетите на местната администрация и е важно да се следи не само изпълнението на ангажиментите на общината, но и на поетите задължения от частни компании.