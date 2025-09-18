Фестивал в Девня възкресява живота в Древен Рим

Гладиаторски битки, античен пазар и митница ще видят посетителите на "Марцианопол - животът в древния град"

Възстановка на работата на митницата и пазарите в Древен Рим ще бъде представена за първи път на деветото издание на фестивала “Марцианопол - животът в древния град” в Девня, съобщиха от общината. На 20 септември от 11:00 ч при вход свободен Античният амфитеатър ще стане арена на конни демонстрации и гладиаторски битки, изпълнени от групи за исторически възстановки от България и Румъния. Те ще пресъздадат моменти от историята на Рим и битката за Троя.

На фестивала ще бъдат показани хирургични инструменти, използвани в Марционопол. Посетителите ще опитат хляб либум с печено месо и подправено вино мулсум, приготвени по съхранени антични рецепти. Пазар за роби и стрелби с лък ще потопят зрителите в атмосферата на древността. За най-младите ще бъде организирана Детска легионерска школа и битка с ветерани. В занаятчийски работилници желаещите ще могат сами да си отсекат монети, да изработят накити, а в специална зона - да си направят снимки с военно оборудване. Финал на празника вечерта ще даде антична музика, представена от формация “Фрея”.