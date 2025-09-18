ВВМУ с план за създаване на водородна долина във Варна

Консорциум ще търси еврофинансиране за строеж на учебен кораб с нулеви емисии

Висшето военноморско училище обяви план за създаването на водородна долина във Варна. Той е базиран на проучване, подкрепено от Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия и предлага конкретни срокове и дейности за изграждането на чиста водородна екосистема в региона в сътрудничество с Техническия университет, пристанището и летището във Варна, общината и индустриалните предприятия в Девня.

Концепцията предвижда до 2030 г. водородната долина да бъде регистрирана в платформата на ЕС, а първата стъпка през 2025-2026 г е създаване на регионален консорциум, който да кандидатства пред “Хоризонт Европа” и други европрограми за финансиране на пилотни проекти за въвеждане на чистото гориво. Един от тях ще е строежът на учебен катамаран или лек патрулен кораб с нулеви емисии, задвижван от водород и соларни панели. С едно зареждане той ще изминава до 150 км по крайбрежието и ще се ползва за обучение на кадети, демонстрации и изследователски дейности. Проектът е оценен на 800 000 евро. Други близо 250 000 евро ще са нужни за оборудване на водородна лаборатория, в която студентите да експериментират с пълния цикъл на производство, съхранение и преобразуване на водород в контролирана среда. Третият елемент е водороден симулатор, на който курсанти и бъдещи морски инженери ще тренират реалистично операции по управление на горивото и реакции в аварийни ситуации. Стойността на този проект е между 90 000 и 150 000 евро, като симулаторът ще съответства на стандартите на Международната морска организация.

Паралелно до 2028 г. ще тече подготовката на бакалавърски и магистърски програми за обучение на водородни инженери и въвеждането на чистата енергия в дейността на пристанището и летището - чрез подмяна на дизелови влекачи и ползване на зарядни станции за наземно обслужване. В консорциума ще бъдат поканени и големите заводи в Девня, тъй като горивото може да се ползва за производство на амоняк, цимент и стъкло.