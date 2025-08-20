Борислав Сандов: Язовир Черни Осъм няма да се строи, мястото е в Натура – пречи на биоразнообразието

Това заяви в сутрешния блок на Българската национална телевизия бившият вицепремиер по климата, министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков, както и бивш съпредседател на „Зелено движение“ – Борислав Сандов. Той стана известен с факта, че на 40-годишна възраст първият му работен ден, записан в трудовата книжка, е именно като министър на екологията, пише "Еко Новини".

Думите на Сандов означават, че зелените ще направят всичко възможно да провалят и блокират изграждането на язовир „Черни Осъм“ – проект, който е смятан за спасението от безводието за над 400 000 жители в трите области – Плевенска, Ловешка и Габровска. Междувременно вече трета поредна година Плевен е на воден режим, а местното население започва да се изселва.

Другият бивш екоминистър – Емил Димитров – предлага мерки, които според специалисти са по-скоро палиативни и популистки, отколкото реалистични. Сандов пък настоява водата за питейни и хигиенни нужди на Плевен да се осигурява от река Дунав – воден ресурс, в който на стотици километри се вливат производствени и битови отпадни води. Подобни предложения – на хореографа Димитров и на еколога Сандов – поставят въпроса как именно тези двама са оглавявали Министерството на околната среда и водите.

Изказването на Борислав Сандов беше категорично, самонадеяно и нетърпящо възражения, оставяйки впечатлението за сериозно влияние на „зелените“ при вземането на решения за ключови инфраструктурни проекти, от които зависят животът и здравето на българските граждани, коментира изданието. Самочувствието им идва от факта, че екологичните организации все още имат право да обжалват на две инстанции екологичните оценки и оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС) на национални обекти от стратегическо значение.

Президентът Румен Радев наложи вето върху приетите изменения в Закона за държавната собственост, които значително ограничават възможността на еколозите да обжалват безкрайно подобни проекти и така да ги блокират за десетилетия – както се случва с автомагистрала „Струма“, тунела под Шипка, проекта за тунел под Петрохан, зимния туризъм и редица други. Еколозите разчитат ветото да не бъде преодоляно, както се случи през юли 2024 г.

Кой е против изграждането на язовир Черни Осъм?

На първо място срещу проекта за довършването на язовир Черни Осъм са еколозите от партията „Зелено движение“ и коалицията "За да остане природа в България". Въпреки лицемерните изказвания на съпредседателя на партията Тома Белев и други зелени активисти, че не възпрепиятстват подобни проекти, те от години показват с действия, че са против строитеството на нови язовири в страната, се посочва в публикацията на "Еко Новини". Според еколозите у нас имало достатъчно на брой язовири, а изграждането на нови щяло да засегне защитени територии и зони по Натура 2000. Против са и жителите на село Черни Осъм, защото в чашата на язовира влизат техни имоти.

Истината е много по-различна от твърденията на зелените. Язовири у нас не са изграждани от 80-те години. От тогава до сега няма построен нито един нов. След 1990 г. са довършени едва 11.

Въпреки твърденията, че България е на 3 място по язовири на глава от населението в света, това не е много вярно. Статистиката е, че у нас има 6840 язовири, но в голямата си част са за напояване, промишлени нужди и за ВЕЦ. От 1950 до 1985 г. са построени около 2000 язовира, но само 215 от тях са класифицирани като големи за питейни и битови нужди.

Всъщност болшинството от тези 6840 така наречени язовири са полуразрушени земно насипни водоеми, с компрометирани напукани стени и с окрадени помпени станции и тръби. Затова станаха и наводненията с човешки жертви в Мизия, Болярово и на други места.

Заради неравномерното разположение на водната инфраструктура, много части от страната са на воден режим, който засяга около 800 000 човека. В същото време вода в страната има достатъчно. Затова единственият начин за справяне с тези кризи, въпреки съпротивата на екологичните неправителствени организации и партията „Зелено движение“, е изграждането на нови язовири.

Има и друг голям проблем при строителството на язовири. И той е, че под натиска на зелените Сандов и Белев докато бяха министър и зам -министър,с е възстанови двуинстанционното съдебно обжалване на обектите от национално значение, каквито са магистрали, тунели, мостове, влючително и язовирите.

При положително становище на държавните институции за довършването на язовир Черни Осъм, еколозите със сигурност ще обжалват. Съдебните дела ще продължат с години, а жителите на областите Плевен и Ловеч, и всички други населени места, ще продължават да са без вода .