“Черна Луна” ще има в събота

Пророчества свързват явлението с края на света

Зловеща “Черна Луна”, свързана с апокалиптични пророчества, ще се появи в събота, на 23 август.

Явлението се случва, когато в рамките на един календарен месец изгрее второ новолуние. За разлика от пълнолунието, новолунието преминава между земята и слънцето, което означава, че страната, обърната към нашата планета, остава в сянка и е невидима с просто око.

Астрономите бързат да подчертаят, че няма причина за тревога.

Терминът “Черна Луна” не е официално научно обозначение, а разговорено определение за тази рядка календарна особеност.

По време на фазата на новолуние, НАСА обяснява, слънчевата светлина осветява обратната страна на Луната, докато страната, обърната към Земята, остава тъмна, което прави лунната повърхност невидима за наблюдателите на земята.

Следващата месечна “Черна Луна” е на 31 август 2027 г.

Пророчества свързват “Черната Луна” с края на света. Настъпването на явлението се смята за мощно време за ритуали и заклинания. Смята се, че мистериозната луна засилва енергията и може да се използва за добри или зли цели в магиите.

По време на “Черна Луна” според астролози има обновяване и прераждане, тъй като тя бележи началото на нов лунен цикъл. Твърди се, че е добре времето да се използва като възможност за поставяне на нови цели и за започване на нови проекти.