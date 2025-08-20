Рядка „Черна Луна” ще се появи тази седмица: какво трябва да знаете за това явление

Само няколко седмици след като двойни метеоритни дъждове преминаха над главите ни, предстои да се случи друго астрономическо явление – „Черната Луна“, съобщава The Hill.

Изгряваща на 23 август, Черната Луна няма да бъде толкова привлекателна за окото, колкото другите небесни събития този месец – всъщност няма да можете да я видите изобщо, но според Space.com, нейната рядкост я прави очарователна. Макар да не е официален астрономически термин, „Черната Луна” се използва за описание на „необичайни моменти на фазите на новолунието“.

За да го разберете по-добре, може да ви помогне да си представите Синята Луна, известна от израза „Веднъж в синя луна“. Изразът се отнася до рядкото „допълнително“ пълнолуние, което се случва на всеки две години и половина, според НАСА.

Тъй като цикълът на луната е 29,5 дни, малко по-малко от средния месец, в крайна сметка пълнолуние се пада на първия или втория ден от месеца, което позволява да се появи друго пълнолуние точно преди края на месеца.

Обратно, Черната Луна се отнася до фазата на новолуние или, както НАСА я нарича, „невидимата фаза”, когато луната изгрява заедно със слънцето, но се намира между Земята и слънцето. Осветената страна на луната е обратна на Земята, което я прави невидима.

Черната Луна се случва и поради разликата между лунния цикъл и средната продължителност на календарния месец, като терминът се използва за третата от четирите нови луни в един сезон, според метеоролога Скот Съдърланд от Weather Network. 23 август е третата нова луна от летния сезон на 2025 г., а четвъртата ще бъде на 21 септември, според Space.com.

Алтернативно, Черната луна може да означава и втората нова луна в един календарен месец, феномен, който няма да се повтори до 31 август 2027 г.

За всички, които все още не са впечатлени от предстоящата Черна Луна, имайте предвид, че новата луна носи и най-тъмното нощно небе и най-добрата възможност за наблюдение на звездите.