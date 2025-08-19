В Азербайджан предложиха да бъдат изпратени оръжия на Украйна, след атаката по съоръжения на SOCAR

Още по темата: Азербайджан изпрати електротехническо оборудване на Украйна 15.08.2025 16:11

"Русия продължава да подлага обектите на SOCAR в Украйна на редовни въздушни удари въпреки възраженията на Азербайджан. Вместо да се правят допълнителни изявления и призиви, трябва да се даде отговор."

Това заяви депутатът от азербайджанския парламент Расим Мусабеков пред агенция АПА. Според него, Баку трябва да продаде на Украйна руските оръжия, заловени по време на войната с Армения, на преференциални цени.

Kоментарът му дойде, след като в нощта на 18 август руската армия извърши мащабна атака с дронове срещу Одеска област в Украйна. Ударите предизвикаха и пожари в съоръженията на азербайджанската компания SOCAR. Атаката извади от строя всичките 17 резервоара за гориво, помпена станция, операторски и технически помещения. Капацитетът за съхранение на базата е повече от 16 хиляди кубически метра. Преди това – на 6 август – Русия извърши въздушни удари по газокомпресорна станция в Одеса, която транспортира азербайджански газ.

„Вече няма нужда да се отправят допълнителни обжалвания или изявления по този въпрос. Вярвам, че можем да отменим ембаргото върху продажбата на оръжие на Украйна и тази стъпка трябва да бъде предприета. Трябва да действаме, без да обръщаме внимание на това, което казва Русия. По време на войната с Армения ние заловихме руско оръжие и е възможно да го продадем на Украйна. Тъй като нашата армия е преминала изцяло на турско оръжие, там е останала много бронирана техника. Има системи „Град“ и друго оборудване, което вече не е необходимо да се съхранява. Това оборудване може да бъде изпратено в Украйна“, каза парламентаристът.

"Едно време Украйна ни продаде съветско оръжие – както танкове, така и изтребители МиГ-29. Не виждам нищо лошо сега, ако Азербайджан от своя страна продаде на Украйна оръжия, произведени в Съветския съюз, от които вече не се нуждаем, на преференциални цени", предлага Мусабеков.