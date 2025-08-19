САЩ и Европа започват незабавна работа по гаранциите за сигурността на Украйна

Американски и европейски официални лица незабавно ще започнат работа за предоставяне на сериозни гаранции за сигурност на Украйна, за да създадат условия за провеждане на среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски, твърдят запознати, пише Bloomberg.

Основен акцент в гаранциите ще бъде укрепването на украинските въоръжени сили и капацитет, без да се налагат каквито и да било ограничения, като например рестрикции върху числеността на военнослужещите, посочват лицата, говорили при условие за анонимност, за да говорят по поверителни въпроси. Целта е да се избегне искането от страна на Русия за ограничаване на числеността на украинската армия като част от бъдещо споразумение за прекратяване на войната.

Срещата на върха в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп, Зеленски и редица европейски лидери в понеделник постигна по-ясни намерения от американската администрация да съдейства за гарантиране на сигурността на Украйна. Засега разговорите разсеяха опасенията в Киев и Европа, че след срещата с Путин в Аляска американският лидер се преориентира към Москва.

„По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави, в координация със Съединените американски щати“, заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

Във вторник лидерите на Европейския съюз трябва да бъдат информирани от разстояние за резултатите от разговорите във Вашингтон.

Пакетът от гаранции за сигурност ще се опира и на работата на т.нар. коалиция на желаещите - европейската група, ръководена от Великобритания и Франция, като се очаква в бъдеще в нея да се включат и транснационални формирования, твърдят лицата. Неговият формат все още предстои да бъде определен, посочват те.

На срещата в понеделник лидерите демонстрираха широка подкрепа за гаранции, „подобни на член 5“ - препратка към клаузата на НАТО за взаимна отбрана и формулировка, първоначално предложена от италианския министър-председател Джорджия Мелони, съобщават лицата. Те обаче предупреждават, че точните подробности за тези гаранции и ролята на САЩ най-напред трябва да се прецизират от официалните лица.