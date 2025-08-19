Тръмп: Гаранцията за сигурността на Украйна може да включва и въздушна подкрепа от САЩ

Още по темата: Тръмп: Ще имаме тристранна среща с Путин 18.08.2025 20:39

Доналд Тръмп заяви, че гаранция за сигурността на Украйна след войната може да включва американска въздушна подкрепа, като предупреди Владимир Путин, че ще се изправи пред „трудна ситуация“, ако не сътрудничи за мирно споразумение, пише Financial Times.

Говорейки сутринта след срещите в Белия дом с украинския президент и европейските лидери, президентът на САЩ заяви пред Fox News, че американските сили биха могли да помогнат на съюзниците на Украйна в възпирането на бъдещи руски атаки.

„Що се отнася до сигурността, европейците са готови да изпратят хора на място“, каза Тръмп. „Готови сме да им помогнем с неща, особено вероятно с разговори по въздух, защото никой няма такива неща, каквито имаме ние“, добави той. „Но не мисля, че ще е проблем.“

Въпросът за гаранциите за сигурност за Украйна е един от няколкото, които остават нерешени след престижната среща на върха в Белия дом и срещата между Тръмп и Путин, руския президент, в Аляска миналата седмица.

Русия последователно заявява, че няма да приеме присъствието на западни войски в Украйна и повтори тази позиция в понеделник.

Тръмп също така заяви, че САЩ организират двустранна среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят прекратяването на конфликта, въпреки че Кремъл все още не е дал публично съгласие за подобна среща на върха.

Тръмп добави, че след първоначалната среща между Путин и Зеленски, е готов да присъства на тристранна среща с двамата лидери, за да се сключи споразумение.

Във вторник руският външен министър Сергей Лавров избегна въпрос дали Путин се е съгласил да се срещне със Зеленски, като заяви, че всяка среща на високо ниво с Украйна трябва да бъде „подготвена изключително внимателно“.

Лавров заяви пред държавната телевизия, че Русия „не отхвърля никакви форми на работа, нито двустранни, нито тристранни“, но настоя, че срещите на върха изискват „поетапна и постепенна подготовка, започвайки от експертно ниво и след това преминавайки през всички необходими стъпки“.

Европейските лидери, които обучават украинския президент как да се справя с Тръмп след катастрофалната среща в Овалния кабинет през февруари, са силно убедени, че ако срещата не се състои, вината – в очите на Тръмп – ще падне изцяло върху Путин.

Европейската комисия заяви, че приветства „факта, че президентът Путин е променил мнението си за двустранните разговори с президента Зеленски“ и че правителствата на континента ще помогнат за подготовката на срещата на върха.

Британският премиер сър Киър Стармър заяви в социлната мрежа X, че „сега ще има двустранна среща между президента Путин и президента Зеленски“, последвана от тристранна среща с участието на Тръмп.

Но някои служители се съмняват, че Путин ще осъществи скорошна среща със Зеленски.

Зеленски заяви в понеделник, след като напусна Овалния кабинет, че е отворен за „всеки формат“ на среща с Путин, изявление, което поставя отговорността върху руския президент.

Във вторник той публикува, че правителствата „вече работят по конкретното съдържание на гаранциите за сигурност“ и че съветниците по националната сигурност са в „постоянен контакт“.

След като подробностите за гаранциите за сигурност бъдат уточнени, ще се проведе допълнителна среща на групата лидери, включително тези от Германия, Франция, Италия и Финландия, които присъстваха в Белия дом, съобщиха официални лица.

Въпреки натиска на европейските лидери за гаранциите, Тръмп заяви, че няма да има американски войски на място.

Друг препъни камък в мирните преговори е искането на Русия Украйна да отстъпи територия в източните райони на Донецк и Луганск в замяна на замразяване на фронтовата линия в южната част на Херсон и Запорожие. Киев обаче настоява, че няма да отстъпи никаква територия.