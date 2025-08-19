Цените на какаото паднаха под 8000 долара за тон

Още по темата: Запасите от какао падат до рекордно ниско ниво 14.02.2025 11:03

Цените на шоколада вече се повишиха

След година на рекордна нестабилност, световният пазар на какао показва признаци на успокоение. Цените, които в края на 2024 г. се изкачиха над 12 000 долара за тон, оттогава са спаднали под 8000 долара, съобщава Tovima.

Според J.P. Morgan Global Research, условията се подобряват с стабилизирането на времето и достигането на зрялост на новите плантации в Еквадор, което увеличава предлагането. В същото време индустриалното търсене отслабна, като производителите на шоколад се борят с по-високите разходи и по-ниските печалби.

Въпреки неотдавнашния спад, J.P. Morgan очаква цените на какаото да останат структурно по-високи за продължителен период, около 6000 долара за тон. Това може да принуди шоколадовата индустрия да повиши цените на дребно, което потенциално ще се отрази на обема на продажбите.

„Въздействието на миналогодишния скок на цените вече се усеща, а дългоочакваните данни за смилането на какао потвърдиха широко отразяваното в индустрията спадане на търсенето“, заяви Трейси Алън, стратег по селскостопански суровини в J.P. Morgan.

Тя отбеляза, че секторът работи в условия на исторически високи оперативни разходи и намалена наличност на какао, като търговците на дребно често ограничават възможността на производителите да прехвърлят разходите.

Алън добави, че се очаква производството да се увеличи през сезона 2025/26, подкрепено от по-добри метеорологични условия и валежи в Западна Африка, основния регион за отглеждане в света. Прогнозира се също така, че Еквадор ще увеличи производството си.

„Въпреки че е предварителна и силно зависима от времето, доставките ще се подобряват постоянно през 2025/26 г., с възстановяване в Западна Африка и продължаващо разширяване в Еквадор“, каза Алън.

Цените на шоколада вече се повишиха, тъй като производителите прехвърлиха разходите за какао на потребителите. Това доведе до намаляване на обема на продажбите, докато продуктите с частни марки спечелиха пазарен дял сред ценово чувствителните купувачи. В същото време премиум марките шоколад продължават да се разширяват.

„Световният пазар на шоколад отбеляза по-ниски обеми поради по-високите цени“, заяви Селин Панузи, ръководител на European Staples & Beverages в J.P. Morgan. „Част от спада може да е временен, но той отразява и по-голямата ценова еластичност на пазара на шоколад, която може да се засили, ако цените продължат да растат през втората половина на годината.“

Ако цените на какаото останат структурно високи, шоколадовите продукти могат да поскъпнат още повече.

„С очакваното повишение на цените в шоколадовата индустрия с около 10% през тази година, обемите вероятно ще останат под натиск“, добави Едуард Хокин, член на екипа на J.P. Morgan за европейските стоки от първа необходимост.