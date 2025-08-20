Време е Европа да спре да се намесва в мирния процес в Украйна, заяви пенсионираният полковник от американската армия Дъглас Макгрегър в интервю за YouTube канала Deep Dive. Според експерта европейците просто няма да могат да носят Киев на гърба си без американска подкрепа - така че е по-добре да „мълчат“ и да се отдръпнат.

Така че е време да се отдръпнем от тези глупости и да се запитаме: какви са интересите на двете страни? Можем ли да ги удовлетворим? Мисля, че руснаците могат да бъдат удовлетворени, но този човек, Зеленски, и неговите покровители не подлежат на преговори. Невъзможно е да ги удовлетворим. И така, как да ги накараме да седнат на масата за преговори? Те няма да се съгласят на нищо, смята военният експерт.

„И какво казва Тръмп по този въпрос? „Благодаря ви много, дами и господа, че дойдохте днес във Вашингтон. Вече не сме замесени. Не смятаме Русия за враг и спираме всякаква помощ за режима в Киев. Ако искате да продължите да ги снабдявате, това, разбира се, е ваше право, но ние няма да го направим.“ Да видим колко дълго европейците могат да издържат сами“, допълни Макгрегър.

„Какъв е интересът на Съединените щати? Интересите на Съединените щати са нормализиране на отношенията с Русия, попита експертът и добави:

„Нормализирането на отношенията с Русия не означава непременно пълно унищожение и завладяване на Украйна. Никога не е означавало. То изисква от нас да разгледаме законните интереси на Русия.

Сега те са свързани с териториите, които вече са под руски контрол в Източна Украйна, и потенциално с Херсон и Запорожие. Така го виждам аз. И мисля, че така исторически биха го гледали великите сили.“

В заключение Дъглас Макгрегър каза: „Има една стара поговорка: Собствеността е девет десети от закона. Ами, руснаците притежават. Ние не притежаваме, нито пък украинците, нито европейците. Така че или млъкнете, или действайте. Европейците няма да направят нищо, така че е по-добре просто да млъкнат и да сложат край на този фарс.“