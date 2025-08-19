Подготвят се преговори между Путин и Зеленски

Доналд Тръмп организира срещата

Швейцария е готова да даде имунитет на руския президент

Президентът на САЩ се срещна в понеделник с Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом.

Американският президент Доналд Тръмп подготвя двустранна среща на украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин. Тръмп съобщи това с пост в “Трут соушъл” след разговори със Зеленски и европейските лидери в Белия дом. Той проведе и 40-минутен разговор с Путин. Очаква се след разговори между Путин и Зеленски, да се организира и тристранна среща на върха - с лидерите на САЩ, Русия и Украйна.

По време на разговорите, Съединените щати се съгласили да осигурят гаранции за сигурност на Украйна след евентуален край на войната. Въпросите за териториални отстъпки от страна на Киев също останали да бъдат обсъдени на срещата с Путин.

Френският президент Еманюел Макрон посочи Женева като възможно място за двустранна среща между руския президент Владимир Путин и Владимир Зеленски, каза той в интервю за телевизионния канал TF1. “Може би Швейцария, аз съм за Женева. Или ще бъде друга държава. Последният път двустранни консултации се проведоха в Турция, в Истанбул”, каза Макрон.

Днес стана ясно, че Швейцария ще предостави имунитет на руския президент Владимир Путин, ако той пристигне в страната за преговори за мир в Украйна, заяви швейцарският външен министър Игнацио Касис, цитиран от AFP. Путин е обект на заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд. “Миналата година федералното правителство прие правила за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест. Ако това лице пристигне за мирна конференция, а не по лични причини, тези правила влизат в сила”, заяви Касис на съвместна пресконференция с италианския външен министър Антонио Таяни в Берн.

Всяка среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски, с цел да се сложи край на конфликта в Украйна, трябва да бъде подготвена “много внимателно”, заяви руският външен министър Сергей Лавров. Думите му идват, след като стана ясно, че Путин е съгласен на двустранна среща с украинския лидер, която трябва да се състои в рамките на две седмици. Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че по време на руско-американската среща на върха в Аляска е станало ясно, че американският президент Доналд Тръмп и екипа му искрено желаят да постигнат дългосрочен и траен мир в Украйна, предаде Ройтерс. Руският първи дипломат каза, че атмосферата на срещата Тръмп-Путин е била добра.

На срещата със Зеленски

Германия шокирана от изявление на Тръмп

Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че няма нужда от временно прекратяване на огъня в Украйна, демонстрира натиска, оказван върху Володимир Зеленски, пише германският вестник Berliner Zeitung.

“Дискусията за прекратяване на огъня показва под какъв натиск е подложен Зеленски : само преди няколко месеца искането за “прекратяване на огъня” се смяташе за прерогатив на “симпатизантите на Путин”, се казва в статията.

Според изданието, Тръмп е напомнил на Зеленски, че целта за разрешаване на конфликта в Украйна трябва да бъде дългосрочен мир, а не временно примирие.

Според изданието, Зеленски няма друг избор, освен да се съгласи с това тълкуване на “примирието”.

Германският канцлер Фридрих Мерц, по време на разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви желанието си да се постигне прекратяване на огъня в Украйна преди следващата среща.

Според британски таблоид

Зеленски с лошо храносмилане?

Володимир Зеленски приличаше на човек с лошо храносмилане по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет, пише британският таблоид Daily Mail.

„Зеленски, намръщен и с брадичка, прибрана дълбоко в гърдите, би могъл да мине за човек, борещ се с лошо храносмилане”, се казва в статията.

Според изданието, Зеленски изглеждал много нервен, а странните му шеги и несвързаните му отговори на въпроси често са озадачавали журналистите.

Според автора, положението на европейските съюзници на Зеленски, седящи в съседната стая и дошли на срещата, също е било незавидно. Атмосферата на страх и опасения, че киевският лидер ще допусне някаква ужасна грешка, е направила процеса на чакане непоносим за политиците от ЕС.