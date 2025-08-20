По предложение на кмета, за службите в Бургас: Закупуват 100 противопожарни шлангове

От 15 юни до момента, огнеборците в Бургас са гасили общо 15 пожара. Част от шланговете на колите им са вече с преки материални щети. Затова Община Бургас трябва да закупи противопожарни шлангове тип „D” за нуждите на двете районни служби в морския град.

Това предлага кметът на Бургас Димитър Николов в докладна записка, която е внесена за разглеждане и ще се гласува на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Кметът Димитър Николов уточнява, че двете противопожарни служби в Бургас са едни от най-натоварените в страната. 15 – те пожара на територията на общината от юни месец насам са били особено тежки.

По време на реагиране на произшествията не малка част от противопожарните шлангове тип „D”, с които разполагат пожарните автомобили на районните служби са били частично или напълно унищожени. Тези шлангове се използват предимно при горски и полски пожари, като към момента Регионалната дирекция не разполага с необходимите количества за пожарните автомобили на дежурство в община Бургас.

Предложението на кмета Димитър Николов е Общината да закупи общо 100 броя противопожарни шлангове тип „D” с диаметър 25 мм, дължина 20 м, с работно налягане от 15 бара.