Водолази откриха катарамите на коланите, с които е било завързано загиналото 8-годишно дете в Несебър

Водолази претърсваха морето край Несебър, където 8-годишно дете падна от въздушен балон и загина. Те откриха катарамите на предпазните колани, с които детето е било завързано по време на парасейлинг.

Частите, които водолазите са успели да открият, са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата. Трима души с повдигнати обвинения. Те са отговаряли за съоръжението. Очаква се утре съдът в Бургас да гледа тяхната мярка за неотклонение.

Междувременно продължава и проверката от здравното министерство, след като очевидци разказаха, че линейката се е забавила и първата, която е изпратена на място, е дошла без оборудване.

Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза. Докато трае разследването, атракциите на плажа, където стана инцидентът, са преустановени.