Окръжната прокуратура в Бургас разследва смъртта на 8-годишното дете, паднало от парашут в морето

Окръжната прокуратура – Бургас ръководи разследването за смъртта на 8-годишното дете, паднало от голяма височина по време на полет с парашут, теглен от моторница край плажа в Несебър. Инцидентът е станал на 18 август 2025 г.

До момента са извършени огледи на местопроизшествието, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия на тялото и е иззета цялата документация, свързана със случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и проверка дали атракционът отговаря на нормативните изисквания.

Трима души са привлечени към наказателна отговорност за причиняване на смърт поради незнание или немарливост, което се наказва с лишаване от свобода от една до шест години. Те са задържани за срок до 72 часа. Прокуратурата ще внесе искане в съда за постоянна мярка „задържане под стража“.