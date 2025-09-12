Шофьорите да четат листовките на лекарствата, зове Даниел Митов

Фалшивите тестове на КАТ продължават

Водачите да четат внимателно листовките на лекарствата и да не шофират веднага, след като са употребили такива, на които реагират наркотестовете на КАТ. Такава препоръка отправи МВР министърът Даниел Митов по време на парламентарен контрол.

“Тук е възможно да се поработи с Министерството на здравеопазването, така че да има публична информация кои са тези съставки, съдържани в различни типове лекарства, на които тестовете реагират”, каза още Митов.

Както писа “Труд news”, властите повече от 2 години крият официалния списък с търговските наименования на продаваните в България лекарства, на които реагира използваните от КАТ полеви проби “DrugTest 5000”. През 2023 г. омбудсманът Диана Ковачева, а и омбудсманът Велислава Делчева поискаха такъв списък от Митов и здравния министър Силви Кирилов, защото стотици шофьори са изкарани наркомани и търпят унижения и санкции, само защото са пили хапче за глава или са си сложили капки за нос. А кръвните проби, които ги оневиняват, се бавят от 6 месеца до една година.

Според Митов не било задължително всеки водач с положителен “DrugTest 5000” да бъде арестуван, а само онези, които са видимо неадекватни. Министърът обеща повече лаборатори и лаборанти, за да обработват по-бързо кръвните проби, но без да се ангажира със срок.