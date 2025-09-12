Съдът остави в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов

Още по темата: Коцев, Барбутов и Рафаилов искат да излязат от ареста 05.09.2025 20:19

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Те бяха задържани, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост“ обявиха публично, че има нередности в Столичната община. По случая са обвиняеми още двама души - Соня Клисурска и Росица Пандова, на които прокуратурата наложи мерки „парична гаранция“.

Съдът посочи, че не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов и Рафаилов са извършили престъпленията, за които са обвинени, информира БТА. То идва от показанията на Георги Тодоров, кмет на столичния район "Люлин", и Ивайло Кукурин, кмет на район "Младост". Също така няма нови обстоятелства, които да наложат измяна на мярката за неотклонение. Според съда въпреки че няма опасност обвиняемите да се укрият, ако мярката им бъде изменена, има опасност те да извършат друго престъпление. Времето, което до момента са прекарали в ареста, е разумно, смята съдът.

Прокурор Михаела Николаева каза пред съда, че свидетелите по делото са категорични, че обвиняемите са ги заставили да назначат определи фирми, които да изпълняват определи обществени поръчки. Според нея може да се направи обосновано предположение, че са извършили престъплението. Също така има опасност да извършат друго престъпление.

Прокурор Дойчо Тарев допълни, че до момента времето, което двамата обвиняеми са прекарали в ареста, е напълно законосъобразно. Прокурорите поискаха Барбутов и Рафаилов да останат за постоянно в ареста.

В последната си дума пред съда Барбутов и Рафаилов поискаха по-леки мерки за неотклонение.

По отношение на двамата обвиняеми са повдигнати две нови обвинения за превишаване на правомощията на Барбутов и Рафаилов като помагач за изготвянето на документи за обществени поръчки, каза след заседанието пред медиите прокурор Тарев.

Той обясни, че все още се събират доказателства и не е наясно дали делото ще влезе в съда.

На 28 август е назначена експертиза за изследване на технически устройства, които са иззети на 24 юни. Най-същественото е, че не командва прокуратурата а Комисията за противодействие на корупцията. Тя решава дали да изпълнява указанията на прокуратурата за събиране на доказателства, които да проверят верността на твърденията на началните свидетели, каза пред медиите адвокат Лулчева. Тя допълни, че няма нови обстоятелства, защото такива не се събират. По нейните думи в новите разпити, които са правени на 1 септември, свидетелите казват едно и също, дума по дума, като потвърждават, че го правят.