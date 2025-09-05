Коцев, Барбутов и Рафаилов искат да излязат от ареста

В Софийския градски съд на 5 септември са постъпили искания за промяна на мерките за неотклонение на трима обвиняеми – кмета на Варна Благомир Коцев, бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов.

Сега предстои съдът да насрочи заседанията, на които ще се гледат жалбите на тримата срещу задържането им.

Кметът на Варна Благомир Коцев е разследван за корупция и вече два пъти съдът решава да остане зад решетките. Защитата му твърди, че прокуратурата бави делото и пречи искането му за по-лека мярка да бъде разгледано в срок. Никола Барбутов и Петър Рафаилов пък са обвиняеми по друго разследване – за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столична община. Срещу Барбутов наскоро бяха повдигнати и нови обвинения : че е превишил властта си и заедно с Рафаилов е предлагал „помощ“ на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ при обществени поръчки, като е настоявал за определени фирми и условия.

В края на юли апелативният съд остави в ареста Коцев, заедно с двама общински съветници от Варна – Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Единствено бизнесменът Ивайло Маринов тогава беше освободен срещу подписка. Междувременно в София апелативният съд реши окончателно, че Барбутов и Рафаилов остават задържани.

В петък, 5 септември, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ако имаше власт, незабавно би освободил Коцев, въпреки че два съдебни състава вече решиха да остане в ареста. В същото време протестите във Варна продължават – жители на града за пореден път поискаха освобождаването на Коцев и двамата общински съветници.