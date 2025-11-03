document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const bulinsAd = document.querySelector('.bulins-ad'); // Замете с правилния селектор if (bulinsAd) { bulinsAd.style.marginBottom = '10px'; } });

Инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“, работник е в критично състояние

Автор: Труд онлайн
Крими и право

По случая е образувано досъдебно производство

41-годишен работник е тежко пострадал при трудова злополука в цех на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 31 октомври, като обстоятелствата около случилото се все още се изясняват.

 Пострадалият е настанен в болницата в Дупница с множество травми и е в критично състояние, с опасност за живота, уточняват от полицията.

За инцидента е уведомена прокуратурата, а по случая е образувано досъдебно производство.

В момента се провежда разследване за установяване на причините и евентуалните нарушения на трудовата безопасност.

Още от (Крими и право)

Най-четени

Мнения